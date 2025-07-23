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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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119
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2 хв

Полісся – Санта-Колома: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Житомирський клуб розпочне єврокубкову кампанію проти команди з Андорри.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

У четвер, 24 липня, житомирське "Полісся" зіграє проти клубу "Санта-Колома" з Андорри в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Полісся" автоматично потрапило до 2-го відбіркового раунду Ліги конференцій, посівши минулого сезону четверте місце в УПЛ. "Санта-Колома" – чинний бронзовий призер чемпіонату Андорри, який у 1-му кваліфай-раунді Ліги конференцій вибив боснійський "Борац" Баня-Лука (4:1, 0:2).

Де дивитися матч Полісся – Санта-Колома

Матч "Полісся" – "Санта-Колома" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Полісся – Санта-Колома

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу житомирців можн поставити з коефіцієнтом 1,17. Нічия – 6,90. Виграш команди з Андорри – 17,50.

У двоматчевому протистоянні аналітики також віддають перевагу представнику УПЛ. На вихід "Полісся" до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,04. Підсумковий успіх суперника – 8,90.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 31 липня, в Андоррі (початок – о 19:00 за київським часом).

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) – "Марибор" (Словенія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

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