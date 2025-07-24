"Полісся" сенсаційно поступилося клубу з Андорри у відборі Ліги конференцій (відео)

Олексій Гуцуляк, "Полісся" – "Санта-Колома" / © ФК Полісся

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Житомирське "Полісся" сенсаційно програло "Санта-Коломі" з Андорри в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашня для українського клубу зустріч на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів завершилася з рахунком 1:2 .

Підопічні Руслана Ротаня, для якого це був перший офіційний поєдинок на посаді головного тренера житомирської команди, відкрили рахунок на 21-й хвилині завдяки голу Олексія Гуцуляка.

Однак потім бронзовий призер чемпіонату Андорри шокував володаря четвертого місця за підсумками минулого сезону УПЛ двома голами.

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Спочатку на 27-й хвилині рахунок зрівняв От Ремолінс. А на 44-й хвилині відзначився Давід Креспо. Уникнути поразки "Полісся" не змогло.

Огляд матчу "Полісся" – "Санта-Колома"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 31 липня, в Андоррі (початок – о 19:00 за київським часом).

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) – "Марибор" (Словенія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

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