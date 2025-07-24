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"Полісся" сенсаційно поступилося клубу з Андорри у відборі Ліги конференцій (відео)
Руслан Ротань невдало дебютував на посаді головного тренера житомирців.
Житомирське "Полісся" сенсаційно програло "Санта-Коломі" з Андорри в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашня для українського клубу зустріч на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів завершилася з рахунком 1:2.
Підопічні Руслана Ротаня, для якого це був перший офіційний поєдинок на посаді головного тренера житомирської команди, відкрили рахунок на 21-й хвилині завдяки голу Олексія Гуцуляка.
Однак потім бронзовий призер чемпіонату Андорри шокував володаря четвертого місця за підсумками минулого сезону УПЛ двома голами.
Спочатку на 27-й хвилині рахунок зрівняв От Ремолінс. А на 44-й хвилині відзначився Давід Креспо. Уникнути поразки "Полісся" не змогло.
Огляд матчу "Полісся" – "Санта-Колома"
Буде додано незабаром.
Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 31 липня, в Андоррі (початок – о 19:00 за київським часом).
Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) – "Марибор" (Словенія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.