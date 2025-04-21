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Полісся – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу 1/2 фіналу Кубка України
Дивіться у прямому ефірі півфінальний поєдинок національного Кубка між житомирським "Поліссям" і донецьким "Шахтарем".
У середу, 23 квітня, житомирське "Полісся" позмагається з донецьким "Шахтарем" у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Зазначимо, що у чвертьфіналі "Полісся" в екстратаймах здолало рівненський "Верес" (1:0).
Своєю чергою, "Шахтар" в 1/4 фіналу Кубка України в екстратаймах вирвав перемогу над "Олександрією" (1:0).
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Полісся" – "Шахтар" з Youtube-каналу житомирського клубу.
Відеотрансляція матчу "Полісся" – "Шахтар"
В іншому півфіналі Кубка України лідер УПЛ київське "Динамо" зустрінеться з чернівецькою "Буковиною", яка виступає в Першій лізі (другому за силою дивізіоні – прим.). Ця гра також відбудеться 23 квітня, початок – о 16:00.
Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.