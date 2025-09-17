ТСН у соціальних мережах

15
1 хв

Полісся Ставки – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу 1/16 фіналу Кубка України

"Гірники" розпочинають захист звання чинного володаря трофею.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" Донецьк

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

У середу, 17 вересня, донецький "Шахтар" зустрінеться з аматорським клубом "Полісся" Ставки з Київської області в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ювілейний" у місті Буча. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

"Гірники" лише розпочинають захист звання чинного володаря трофею. Тоді як "Полісся" Ставки вже встигло пройти два раунди, розгромивши столичні "Легію" (4:0) та "Ребел" (3:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Полісся" Ставки – "Шахтар".

Згідно з новим регламентом Кубка України, у разі нічиєї в основний час переможців матчів визначатимуться одразу в серії пенальті – без екстратаймів.

15
