"Полісся" в екстратаймах здолало "Верес" і стало останнім півфіналістом Кубка України (відео)

"Верес" – "Полісся" / © facebook.com/fcpolissya

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Житомирське "Полісся" обіграло рівненський "Верес" у матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 0:1 за підсумками екстратаймів.

Основний час зустрічі не визначив переможця протистояння — уболівальники не побачили забитих м'ячів.

Відтак боротьба продовжилася у двох екстратаймах по 15 хвилин кожен. На 93-й хвилині матчу "Полісся" забило вирішальний гол — відзначився уругвайський форвард Факундо Батіста.

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Огляд матчу "Верес" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Таким чином "Полісся" стало останнім півфіналістом Кубка України з футболу.

Раніше до 1/2 фіналу турніру вийшли "Буковина" з Чернівців, донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 3 квітня. Початок церемонії — о 14:00.

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" — кияни здобували цей трофей 13 разів.