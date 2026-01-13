"Полісся" відсторонило найкращого бомбардира збірної України 2025 року – відома причина

Олексій Гуцуляк / © УАФ

"Полісся" оголосило про переведення двох гравців першої команди – вінгера Олексія Гуцуляка та захисника Сергія Чоботенка – до юнацького складу.

Про це житомирський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Причиною відсторонення гравців від першої команди стала їхня відмова підписувати нові контракти – в обох чинні угоди добігають кінця у червні 2026 року.

"Протягом тривалого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці. ФК "Полісся" запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах – із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед.

Клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями. У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність – будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов'язують своє майбутнє з ФК "Полісся", поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу.

Враховуючи високий рівень конкуренції в складі та необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення: Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та від сьогоднішнього дня переведені до команди ФК "Полісся" U-19.

Водночас наголошуємо: клуб у повному обсязі виконує всі свої контрактні зобов'язання перед футболістами – фінансові, організаційні та побутові – до спливання терміну дії їхніх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення, ухвалене в інтересах команди та її майбутнього.

ФК "Полісся" вважає це роз'яснення вичерпним і не планує подальших публічних коментарів щодо цього внутрішнього кадрового рішення клубу", – йдеться в офіційній заяві житомирського клубу.

Цього сезону Гуцуляк провів 19 матчів за "Полісся", забив 3 голи та віддав 4 асисти. В активі Чоботенка один гол і один асист у 21 поєдинку.

Крім того, Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України 2025 року – на його рахунку 5 голів та 3 результативні передачі.

"Полісся" вирушило на зимову паузу на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 16 матчів. Від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря" – команда Руслана Ротаня відстає на 5 балів.

