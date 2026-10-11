"Полісся" вирвало нічию проти "Буковини", але не змогло повернути собі лідерство в УПЛ

"Полісся" / © ФК Полісся

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"Буковина" та "Полісся" зіграли внічию в матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні імені Г. Тонкочеєва у Кам'янці-Подільському завершився з рахунком 2:2.

На 18-й хвилині житомирці відкрили рахунок — відзначився Максим Брагару.

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Перед перервою "Буковина" зрівняла рахунок — на 44-й хвилині забив Віталій Дахновський.

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У другому таймі чернівецька команда вийшла вперед — на 56-й хвилині точного удару завдав Андрій Бусько.

Однак у компенсований час, на 90+2-й хвилині, підопічні Руслана Ротаня врятувалися від поразки — пенальті реалізував Владислав Велетень.

Огляд матчу "Буковина" — "Полісся"

Після цього матчу "Полісся" (19 очок) залишилося на другому місці в УПЛ. Житомирський клуб на 2 бали відстає від лідера чемпіонату — "Шахтаря". У "Буковини" 8 пунктів і десята сходинка турнірної таблиці.

У наступному турі "Полісся" 18 жовтня прийме "Динамо", а "Буковина" днем раніше зустрінеться з "Кудрівкою".

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" у більшості здолало "Карпати" та увірвалося до топ-3 УПЛ.

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