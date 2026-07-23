"Полісся" вирвало нічию в "Копенгагена" у першому матчі 2-го раунду відбору Ліги конференцій

"Полісся" / facebook.com/fcpolissya

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Житомирське "Полісся" зіграло внічию з данським "Копенгагеном" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице на стадіоні "Кошицька футбольна арена" та завершився з рахунком 3:3 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі бразильський форвард Роберт вивів данський клуб уперед. Проте вже за дві хвилини житомирці відігралися зусиллями Ігоря Краснопіра.

На 36-й хвилині Олег Федор вивів "Полісся" вперед, тож на перерву підопічні Руслана Ротаня вирушили за переваги в рахунку.

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На старті другого тайму "Копенгаген" відновив паритет у грі — Роберт оформив дубль.

На 83-й хвилині данська команда повела в рахунку завдяки голу Мадса Мадсена. Однак український колектив зумів уникнути поразки — на 88-й хвилині Олександр Філіппов забив гол і приніс "Поліссю" нічию.

Матч-відповідь відбудеться у середу, 29 липня, у Данії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло ПАОКу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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