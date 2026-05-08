"Полісся" вирвало перемогу над "Олександрією" та піднялося на друге місце в УПЛ

"Полісся" — "Олександрія" / facebook.com/fcpolissya

"Полісся" на своєму полі здобуло перемогу над "Олександрією" в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 2:1 .

Усі голи було забито в другому таймі. На 71-й хвилині рахунок у грі відкрив форвард житомирської команди Микола Гайдучик.

На 82-й хвилині рахунок зрівняв мавританський нападник гостей Папа Ндіага Яде.

Однак підопічні Руслана Ротаня зуміли вирвати перемогу — на 90-й хвилині вирішальний м'яч забив Олександр Філіппов.

Огляд матчу "Полісся" — "Олександрія"

Завдяки цій перемозі "Полісся" (55 очок) піднялося на друге місце в УПЛ. Житомирці обійшли в турнірній таблиці ЛНЗ (53 бали), який має матч у запасі. Черкаська команда у суботу, 9 травня, прийматиме "Динамо".

"Олександрія" (13 пунктів) залишилася на передостанній, 15-й позиції — у зоні прямого вильоту з УПЛ. Команда Володимира Шарана за три тури до кінця на 7 очок відстає від 14-го місця, яке дозволяє поборотися в перехідних матчах за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У наступному турі "Полісся" зустрінеться з "Епіцентром", а "Олександрія" прийме "Зорю". Обидва поєдинки відубдуться у вівторок, 12 травня.

