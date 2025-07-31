"Полісся" взяло розгромний реванш та пройшло клуб з Андорри у відборі Ліги конференцій (відео)

Олександр Андрієвський / © ФК Полісся

Реклама

Житомирське "Полісся" розгромило "Санта-Колому" з Андорри в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Estadi de la FAF" в Енкампі завершився з рахунком 1:4 .

Перша зустріч між цими командами відбулася у словацькому місті Пряшів і закінчилася сенсаційною поразкою житомирців з рахунком 1:2.

У матчі-відповіді український клуб відкрив рахунок уже на 4-й хвилині – голом відзначився Богдан Михайличенко.

Реклама

На старті другого тайму суперники обмінялися голами. На 48-й хвилині за житомирців забив Олександр Філіппов, але вже за хвилину аноррська команда відповіла точним ударом Маріо Моурело дель Уерто.

На 60-й хвилині "Полісся" знову вийшло вперед у двоматчевому протистоянні – автором забитого м'яча став Олександр Андрієвський.

На 77-й хвилині підопічні Руслана Ротаня зробили рахунок у матчі розгромним – ворота бронзового призера чемпіонату Андорри вразив Микола Гайдучик.

Огляд матчу "Санта-Колома" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Реклама

Тож "Полісся" здолало "Санта-Колому" з рахунком 5:3 за сумою двох зустрічей і вийшло до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) – "Марибор" (Словенія). Перший поєдинок "Пакш" виграв з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 31 липня, початок – о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також визначився потенційний суперник "Шахтаря" у третьому раунді відбору Ліги Європи.