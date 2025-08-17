ТСН у соціальних мережах

"Полісся" зазнало другої поразки поспіль в УПЛ (відео)

Житомирці перед іграми з "Фіорентиною" виявилися слабшими за черкаський ЛНЗ.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

"Полісся" поступилося ЛНЗ у домашньому матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Центральному стадіоні" в Житомирі завершився з рахунком 0:2.

Гості відкрили рахунок на 29-й хвилині зустрічі, коли пенальті реалізував грузинський півзахисник Шота Нонікашвілі.

Наприкінці гри ЛНЗ забив другий м'яч – на 90+1-й хвилині відзначився нігерійський хавбек Обах Проспер.

Огляд матчу "Полісся" – ЛНЗ

Для "Полісся" це друга поразка поспіль в УПЛ – минулого туру житомирці вдома програли "Колосу" (0:1). Підопічні Руслана Ротаня посідають десяте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 3 очки.

ЛНЗ здобуло другу перемогу поспіль в УПЛ – минулого туру черкаський клуб на своєму полі здолав "Епіцентр" (1:0). "Фіолетові" (7 балів) піднялися на п'яту позицію.

У четвертому турі УПЛ житомирська команда на виїзді зіграє з "Динамо", а черкаський колектив прийме "Верес". Обидва матчі відбудуться в неділю, 31 серпня.

Перед цим на "Полісся" чекають два матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій з італійською "Фіорентиною" (21 та 28 серпня), а ЛНЗ проведе поєдинок 1/32 фіналу Кубка України з "Пробієм" з Городенки.

