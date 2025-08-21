ТСН у соціальних мережах

"Полісся" зазнало розгрому від "Фіорентини" в плейоф кваліфікації Ліги конференцій (відео)

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 28 серпня в Італії.

Максим Приходько
"Полісся" – "Фіорентина"

"Полісся" – "Фіорентина" / © ФК Полісся

Житомирське "Полісся" розгромно програло італійській "Фіорентині" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів і завершилася з рахунком 0:3.

"Фіалки" відкрили рахунок уже на 8-й хвилині поєдинку – воротар житомирського клубу Олег Кудрик не впорався з дальнім ударом Мойзе Кіна, записавши до свого пасиву автогол.

На 32-й хвилині італійська команда подвоїла свою перевагу в рахунку – на дальній стійці точного удару під поперечину завдав Робін Госенс.

На 44-й хвилині "Фіорентина" залишилася в меншості – Мойзе Кін отримав пряму червону картку за удар суперника ліктем.

На 69-й хвилині підопічні Руслана Ротаня у більшості пропустили третій гол – відзначився Альберт Гудмундссон.

Огляд матчу "Полісся" – "Фіорентина"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, в італійському місті Реджо-Емілія. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що "Полісся" зазнало поразки від ЛНЗ у третьому турі УПЛ.

