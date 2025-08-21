- Дата публікації
"Полісся" зазнало розгрому від "Фіорентини" в плейоф кваліфікації Ліги конференцій (відео)
Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 28 серпня в Італії.
Житомирське "Полісся" розгромно програло італійській "Фіорентині" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів і завершилася з рахунком 0:3.
"Фіалки" відкрили рахунок уже на 8-й хвилині поєдинку – воротар житомирського клубу Олег Кудрик не впорався з дальнім ударом Мойзе Кіна, записавши до свого пасиву автогол.
На 32-й хвилині італійська команда подвоїла свою перевагу в рахунку – на дальній стійці точного удару під поперечину завдав Робін Госенс.
На 44-й хвилині "Фіорентина" залишилася в меншості – Мойзе Кін отримав пряму червону картку за удар суперника ліктем.
На 69-й хвилині підопічні Руслана Ротаня у більшості пропустили третій гол – відзначився Альберт Гудмундссон.
Огляд матчу "Полісся" – "Фіорентина"
Буде додано незабаром.
Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, в італійському місті Реджо-Емілія. Початок гри – о 21:00 за київським часом.
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.
Раніше повідомлялося, що "Полісся" зазнало поразки від ЛНЗ у третьому турі УПЛ.