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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Полісся" знищило "Кудрівку" та очолило турнірну таблицю УПЛ

Підопічні Руслана Ротаня не залишили шансів супернику, який майже весь матч провів у меншості.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Полісся" — "Кудрівка"

"Полісся" — "Кудрівка" / t.me/fcpolissya

"Полісся" розгромило "Кудрівку" в матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 5:1.

Уже на першій хвилині гри господарів вивів вперед Владислав Велетень. На 11-й хвилині зустрічі гості залишилися в меншості — Богдан Векляк заробив пряму червону картку.

На 42-й хвилині житомирці збільшили свою перевагу — Артур Думанюк зрізав м’яч у власні ворота. Але на 45+2-й хвилині "Кудрівка" скоротила відставання завдяки голу Рейналдіньйо Верлея.

Початок другого тайму було відкладено через повітряну тривогу в Житомирі. Повернувшись на поле, підопічні Руслана Ротаня довели справу до розгрому.

На 71-й хвилині Ігор Краснопір реалізував пенальті, а за п'ять хвилин оформив дубль. Остаточний рахунок гри на 87-й хвилині встановив Леандру Андраде.

Огляд матчу "Полісся" — "Кудрівка"

Після цієї перемоги "Полісся" (12 очок) очолило турнірну таблицю УПЛ. "Кудрівка" (2 бали) залишилася на передостанній, 15-й позиції.

Свій наступний матч команди знову проведуть одна з одною — 9 вересня "Полісся" прийме "Кудрівку" в межах 1/16 фіналу Кубка України.

У наступному турі УПЛ житомирці 13 вересня на виїзді зіграють з "Лівим Берегом", а команда з однойменного села Чернігівської області днем раніше позмагається з "Вересом".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про повернення Георгія Бущана. Кияни орендували 32-річного воротаря у "Полісся" до кінця поточного сезону.

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