"Полісся" драматично втратило перемогу над "Вересом" і не зуміло піднятися на вершину УПЛ

Житомирський клуб пропустив у компенсований до другого тайму час.

"Полісся" зіграло внічию з "Вересом" у стартовому матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Номінально домашній для житомирців поєдинок відбувся на стадіоні "Авангард" у Рівному та завершився з рахунком 1:1 .

Команда Юрія Калитвинцева вийшла вперед у другому таймі. На 68-й хвилині Борис Крушинський після подачі з кутового розстріляв ворота, скориставшись скиданням Пилипа Будківського.

Однак у компенсований час "Верес" зумів вирвати нічию. На 90+7-й хвилині Михайло Шестаков на дальній стійці ударом головою замкнув подачу Жуліо Сезара.

Додамо, що "Полісся" подовжило свою безпрограшну серію, яка триває від середини вересня, коли житомирці поступилися "Чорноморцю" в рамках 7-го туру чемпіонату України. Відтоді підопічні Калитвинцева не програють вже 11 поєдинків (9 в УПЛ і 2 в Кубку України).

"Полісся" (31 бал) піднялося на друге місце в УПЛ, але не змогло надздогнати за очками лідера – "Дніпро-1" (33 пункти), який провів на один матч менше. "Верес" (12 очок) залишився на 14-й сходинці.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Полісся" 8 грудня прийме "Дніпро-1", а рівненська команда того ж дня зустрінеться з "Шахтарем".

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