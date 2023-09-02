"Полісся" на останніх хвилинах вирвало перемогу над "Оболонню" та вийшло на друге місце в УПЛ (відео)

Житомирський клуб забив два голи у компенсований час.

"Полісся" перемогло "Оболонь" у домашньому матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі закінчився з рахунком 2:0 .

Обидва голи господарі забили вже у компенсований до другого тайму час.

Спочатку на 90+7-й хвилині Василь Грицук реалізував пенальті після того, як у складі "пивоварів" другу жовту картку й вилучення заробив Тарас Мороз.

А вже в наступній атаці команда Юрія Калитвинцева остаточно зняла питання щодо переможця зустрічі – на 90+9-й хвилині відзначився Артем Козак.

Огляд матчу

"Полісся" (12 очок) піднялося на друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Житомирський клуб лише на два бали відстає від лідера чемпіонату – "Шахтаря". В активі "Оболоні" 5 залікових пунктів і 12-та позиція.

У наступному турі "Полісся" зіграє проти "Чорноморця", а команда Валерія Іващенка позмагається з "Шахтарем". Ці поєдинки відбудуться після міжнародної паузи – 16 вересня.

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