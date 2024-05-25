"Полісся" обіграло "Шахтар" і завоювало путівку до Ліги конференцій (відео)

"Полісся" обіграло "Шахтар" у матчі заключного, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи житомирці забили в першому таймі. На 27-й хвилині автоголом відзначився Педріньйо, а через дві хвилини Луїфер Ернандес подвоїв перевагу господарів.

Огляд матчу "Полісся" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Полісся" (50 очок) вийшло на п'яте місце в УПЛ і пробилося до Ліги конференцій, де наступного сезону розпочне боротьбу з другого раунду кваліфікації. У боротьбі за єврокубки житомирський клуб обійшов "Рух" (49 балів), який фінішував на шостій позиції.

"Шахтар" (71 очко) раніше достроково виграв 15-те чемпіонство в історії. Донеччани наступного сезону представлять Україну в Лізі чемпіонів, де стартуватимуть щонайменше з раунду плейоф, або ж потраплять одразу до основної сітки, якщо мадридський "Реал" переможе дортмундську "Боруссію" у фіналі нинішнього розіграшу ЛЧ.

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