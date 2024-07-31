Полісся – Олімпія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Житомирський клуб спробує взяти реванш за поразку в першому поєдинку та пробитися до наступної стадії.

У четвер, 1 серпня, житомирське "Полісся" зіграє проти словенської "Олімпії" в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для житомирського клубу поєдинок відбудеться у польському місті Глівіце. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 25 липня у словенській Любляні, "Полісся" зазнало поразки від "Олімпії" з рахунком 0:2. Та гра стала дебютною для житомирців у єврокубках.

Де дивитися матч Полісся – Олімпія

На території України поєдинок "Полісся" – "Олімпія" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Полісся – Олімпія

За оцінками нашого партнера українського ліцензійного букмекера Favbet, незначним фаворитом поєдинку є житомирський клуб. На перемогу "Полісся" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,53. Нічия – 3,45. Виграш словенської команди – 2,80.

На вихід "Полісся" до наступної стадії турніру пропонують поставити з коефіцієнтом 10,50. Успіх "Олімпії" за підсумками двоматчевої дуелі оцінений коефіцієнтом 1,05.

Переможець пари "Олімпія" – "Полісся" у третьому раунді відбору Ліги конференцій зіграє проти того, хто програє в парі "Шериф" (Молдова) – "Ельфсборг" (Швеція).

Раніше повідомлялося, що УЄФА виключив "Дніпро-1" з єврокубків. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій дніпряни повинні були зіграти з угорською "Академією Пушкаша", але отримали технічні поразки (двічі по 0:3) в обох матчах після того, як клуб через фінансові проблеми виключили зі складу учасників УПЛ.

Усі найцікавіші події Олімпіади-2024, яка від 26 липня до 11 серпня триває в Парижі (Франція), можна також знайти в лінії українського ліцензійного букмекера Favbet.

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