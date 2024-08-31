"Полісся" розгромило "Чорноморець" і вийшло на другу сходинку в УПЛ (відео)

"Полісся" здобуло розгромну перемогу над "Чорноморцем" у виїзному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:4 .

Уже на третій хвилині гри житомирці вийшли вперед – Олександр Назаренко реалізував пенальті. На 8-й хвилині перевагу "Полісся" подвоїв бразильський новачок Пайшао.

На 35-й хвилині рахунок у матчі став розгромним – Олексій Гуцуляк добив м'яч у ворота після того, як Толедо Коста з пенальті не зміг переграти Артура Рудька.

Перед перервою "моряки" скоротили відставання завдяки голу Богдана Бутка, однак уникнути розгрому одеському клубу не вдалося. На 90+5-й хвилині крапку в цьому поєдинку поставив Богдан Лєднєв.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Полісся"

"Полісся" з 10 очками піднялося на друге місце в УПЛ – команда Імада Ашура на 2 бали відстає від "Олександрії", яка лідирує. "Чорноморець" посідає 14-ту позицію, маючи у своєму активі три залікові пункти.

У наступному турі УПЛ, після міжнародної паузи, житомирці 15 вересня приймуть "Верес". Днем раніше команда Олександра Бабича на виїзді протистоятиме "Інгульцю".

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