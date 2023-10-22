"Полісся" розгромило "Ворсклу" та вийшло на друге місце в турнірній таблиці УПЛ

"Полісся" розгромно перемогло "Ворсклу" в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився поразкою господарів з рахунком 0:3 .

Перший тайм зустрічі "Полісся" виграло з мінімальною перевагою в рахунку – Богдан Кушніренко реалізував пенальті на 37-й хвилині.

Після перерви команда Юрія Калитвинцева закріпила свій успіх. На 54-й хвилині другий м'яч до сітки воріт полтавців відправив Бені Макуана.

А під завісу поєдинку гості довели справу до розгрому. На останній хвилині основного часу пряму червону картку заробив півзахисник полтавського клубу Даниїл Хрипчук. Команда з Житомира швидко скористалася чисельною більшістю – на 90+2-й хвилині крапку в матчі своїм голом поставив Дмитро Шастал.

Після цієї перемоги "Полісся" (22 бали) вийшло на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – підопічні Калитвинцева лише на одне очко відстають від "Кривбаса", який лідирує в чемпіонаті. "Ворскла" (13 пунктів) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі УПЛ житомирський клуб 29 жовтня зустрінеться із "Зорею", а команда Віктора Скрипника того ж дня прийматиме "Металіст 1925".

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