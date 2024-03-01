"Полісся" сенсаційно зазнало поразки від ЛНЗ у стартовому матчі 19-го туру УПЛ

"Полісся" поступилося ЛНЗ у стартовому матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі черкаський клуб забив у компенсований до другого тайму час. На 90+3-й хвилині влучного удару завдав Денис Олійник.

Зазначимо, що житомирський клуб грав без одного зі своїх лідерів – вінгер Бені Макуана отримав тяжку травму в матчі попереднього туру з "Рухом" та вибув до кінця сезону.

Огляд матчу "Полісся" – ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Після цієї поразки "Полісся" (33 очки) залишилося на третьому місці в УПЛ. Команда Юрія Калитвинцева на 4 бали відстає від лідера "Кривбаса", який провів на один матч менше. ЛНЗ (23 пункти) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі "Полісся" 9 березня прийме "Олександрію". Днем раніше ЛНЗ зіграє з "Металістом 1925".

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