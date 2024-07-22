"Полісся" та "Дніпро-1" дізналися потенційних суперників у третьому раунді відбору Ліги конференцій

Поки що невідомо, чи дніпряни взагалі братимуть участь у турнірі.

У понеділок, 22 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Своїх потенційних суперників на цій стадії турніру також дізналися українські клуби – "Полісся" та "Дніпро-1".

Якщо житомирці у другому раунді відбору Ліги конференцій впораються зі словенською "Олімпією", то далі позмагаються проти того, хто програє в парі "Шериф" (Молдова) – "Ельфсборг" (Швеція).

Дніпряни ж у випадку участі в турнірі та перемоги над угорськоою "Академією Пушкаш" зіграють проти сильнішого у протистоянні "Зімбру" (Молдова) – "Арарат-Арменія" (Вірменія).

Раніше "Дніпро-1" виключили зі складу учасників УПЛ. Підопічні Юрія Максимова знялися зі змагань через фінансові проблеми. Водночас клуб не повідомляв, чи відмовляється від участі в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Також кияни отримали потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де зіграють у разі вильоту від сербського "Партизана" у 2-му раунді відбору ЛЧ.

Також свого суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи дізнався "Кривбас".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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