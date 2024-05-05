"Полісся" у більшості не втримало перемогу над "Зорею" та залишилось поза зоною єврокубків (відео)

Луганська команда удесятьох відігралася та відібрала у житомирців важливі очки.

"Полісся" на своєму полі зіграло внічию із "Зорею" в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч у Житомирі завершилася з рахунком 1:1 .

Господарі вийшли вперед на 23-й хвилині, коли Олександр Назаренко відзначився після передачі Артема Смолякова.

Ще до перерви луганці залишилися в меншості – на 36-й хвилині другу жовту картку отримав Олександр Яцик.

Проте навіть удесятьох підопічні Юрія Коваля зуміли відігратися. На 61-й хвилині Едуардо Герреро скористався асистом Богдана Бутка та врятував для луганського клубу нічию.

Огляд матчу "Полісся" – "Зоря"

Після цього матчу "Полісся" (43 очки) посідає шосте місце в УПЛ. Команда Сергія Шищенка не скористалася шансом наздогнати "Дніпро-1" та "Рух" (по 45 балів), які також борються за четверту позицію та потрапляння до єврокубків на наступний сезон.

Своєю чергою, "Зоря" (28 очок) перебуває на 11-й сходинці чемпіонату України з відривом у три бали від зони перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У наступному турі УПЛ житомирці 12 травня на виїзді зустрінуться з "Кривбасом", а луганський колектив 9 травня завітає в гості до "Колоса".

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