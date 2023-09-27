"Полісся" у серії пенальті вибило "Дніпро-1" з Кубка України – перемогу затьмарила жахлива травма

"Полісся" перемогло "Дніпро-1" в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Основний і додатковий час поєдинку в Житомирі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті кращими виявилися господарі – 5:4.

Перший тайм зустрічі минув без голів. Ближче до кінця другого тайму команда Юрія Максимова змогла вийти вперед – на 77-й хвилині Володимир Адамюк точно пробив у ближній кут після навісу Олександра Сватка.

Підопічним Юрія Калитвинцева вдалося відігратися та перевести гру до екстратаймів у компенсований до другого тайму час. На 90+2-й хвилині Богдан Кушніренко з близької відстані проштовхнув м'яч повз голкіпера після скидання від Микити Кравченка у межах штрафного майданчика.

В овертаймах жодна з команд забити не зуміла. Під завісу другого екстратайму в матчі сталася дуже неприємна подія – півзахисник житомирського клубу Олександр Назаренко підвернув ногу та отримав серйозну травму, через яку змушений був залишити поле на ношах.

Таким чином, володаря путівки до чвертьфіналу визначила серія пенальті. Там точнішими були гравці "Полісся" – 5:4. Житомирці реалізували всі свої удари, а у складі дніпрян Олексій Гуцуляк першим ударом у серії не переграв Дениса Бойка.

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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