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"Полісся" у серії пенальті здолало "Олександрію" та пробилося до півфіналу Кубка України

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Полісся" у серії пенальті здолало "Олександрію" та пробилося до півфіналу Кубка України

"Полісся" – "Олександрія" / Фото: facebook.com/fcpolissya

Житомирський клуб у непростому поєдинку здобув путівку до наступного раунду турніру.

"Полісся" подужало "Олександрію" в домашньому матчі 1/4 фіналу Кубка України.

Основний і додатковий час поєдинку в Житомирі завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті тріумфували господарі поля – 4:3.

Отже, саме "Полісся" стало третім півфіналістом національного кубка. Раніше до 1/2 фіналу турніру вийшли донецький "Шахтар" та одеський "Чорноморець".

Останній учасник півфіналу Кубка України визначиться в матчі "Оболонь" – "Ворскла", який команди грають також 2 листопада.

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.

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Дата публікації
Перегляди
856
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