"Полісся" вирвало перемогу над "Колосом" і наблизилося до зони єврокубків (відео)

Житомирці виграли другий матч поспіль у чемпіонаті України.

"Полісся" на своєму полі обіграло "Колос" у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі житомирський клуб забив на 83-й хвилині – В'ячеслав Танковський ударом у дотик замкнув передачу з лівого флангу штрафного від Яссіна Фортюне.

Огляд матчу "Полісся" – "Колос"

Для "Полісся" це друга поспіль перемога у чемпіонаті України. Підопічні Сергія Шищенка мають 39 очок і посідають шосте місце в УПЛ. Своєю чергою, "Колос" (25 балів) залишився на 11-й позиції.

У наступних поєдинках чемпіонату України житомирці 21 квітня на виїзді зустрінуться з "Динамо", а ковалівці днем раніше в гостях поміряються силами з "Ворсклою".

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

"Зоря" обіграла "Чорноморець" у матчі 24-го туру УПЛ (відео)

"Шахтар" у меншості втримав перемогу над "Ворсклою" та відірвався на вершині УПЛ (відео)

"Кривбас" не подужав "Рух" і змарнував шанс очолити турнірну таблицю УПЛ (відео)