"Полісся" вирвало перемогу над "Ворсклою" та закрутило інтригу в боротьбі за єврокубки (відео)

Житомирський клуб продовжує претендувати на місце в топ-4 УПЛ.

"Полісся" на своєму полі здолало "Ворсклу" в заключному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:0 .

Перемогу господарям приніс гол, забитий на 80-й хвилині зустрічі. Його автором став Олександр Назаренко, а результативну передачу зробив Еміль Мустафаєв.

Огляд матчу "Полісся" – "Ворскла"

Після цього матчу "Полісся" (42 очки) посідає шосте місце в УПЛ. Житомирці зберігають шанси фінішувати в топ-4 та потрапити до єврокубків на наступний сезон. Команда Сергія Шищенка двома балами поступається "Руху" та трьома – "Дніпру-1".

Своєю чергою, "Ворскла" (30 очок) залишилася на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ житомирці 5 травня приймуть "Зорю", а полтавська команда днем раніше зустрінеться з "Металістом 1925".

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