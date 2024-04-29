"Полісся" вирвало перемогу над "Ворсклою" та закрутило інтригу в боротьбі за єврокубки (відео)

Житомирський клуб продовжує претендувати на місце в топ-4 УПЛ.
"Полісся" на своєму полі здолало "Ворсклу" в заключному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:0.
Перемогу господарям приніс гол, забитий на 80-й хвилині зустрічі. Його автором став Олександр Назаренко, а результативну передачу зробив Еміль Мустафаєв.
Огляд матчу "Полісся" – "Ворскла"
Після цього матчу "Полісся" (42 очки) посідає шосте місце в УПЛ. Житомирці зберігають шанси фінішувати в топ-4 та потрапити до єврокубків на наступний сезон. Команда Сергія Шищенка двома балами поступається "Руху" та трьома – "Дніпру-1".
Своєю чергою, "Ворскла" (30 очок) залишилася на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України.
У наступному турі УПЛ житомирці 5 травня приймуть "Зорю", а полтавська команда днем раніше зустрінеться з "Металістом 1925".
Читайте також:
Помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко
"Кривбас" розбив "Металіст 1925" і скоротив відставання від "Динамо" та "Шахтаря" (відео)
"Рух" впевнено обіграв "Верес" і впритул наблизився до зони єврокубків (відео)