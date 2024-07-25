"Полісся" зазнало поразки від "Олімпії" у своєму дебютному єврокубковому матчі (відео)

Житомирське "Полісся" поступилося словенській "Олімпії" в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стожиці" у Любляні завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів. На старті другого тайму словенський клуб вийшов вперед – на 56-й хвилині австрійський нападник Рауль Флоруц відзначився після передачі Діно Коїча.

Зрівняти рахунок та уникнути поразки українській команді не вдалося. А ось "Олімпія" у компенсований час забила другий гол – на 90+2-й хвилині перевагу словенського колективу зміцнив португальський півзахисник Діогу Пінту.

Зазначимо, що для "Полісся" це був перший в історії єврокубковий матч. Минулого сезону житомирський клуб посів п'яте місце в УПЛ, тоді як "Олімпія" здобула бронзові медалі чемпіонату Словенії.

Огляд матчу "Олімпія" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь, який номінально буде домашнім для "Полісся", відбудеться у четвер, 1 серпня, у польському місті Глівіце. Початок – о 19:00 за київським часом.

Переможець пари "Олімпія" – "Полісся" у третьому раунді відбору Ліги конференцій зіграє проти того, хто програє в парі "Шериф" (Молдова) – "Ельфсборг" (Швеція).

Раніше повідомлялося, що УЄФА виключив "Дніпро-1" з єврокубків. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій дніпряни повинні були зіграти з угорською "Академією Пушкаша", але отримали технічні поразки (двічі по 0:3) в обох матчах після того, як клуб через фінансові проблеми виключили зі складу учасників УПЛ.

Нагадаємо, 23 липня в новому євросезоні стартувало київське "Динамо", яке в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів знищило сербський "Партизан" з рахунком 6:2.

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