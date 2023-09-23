"Полісся" здійснило камбек проти аутсайдера УПЛ та вийшло на третє місце в турнірній таблиці

"Полісся" обіграло "Минай" у домашньому поєдинку 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 2:1 .

У середині першого тайму житомирська команда могла виходити вперед, але після втручання VAR арбітр скасував гол Пилипа Будківського через офсайд.

На 39-й хвилині закарпатський колектив повів у рахунку – голом відзначився Єгор Твердохліб.

Перед перервою "Полісся" мало чудовий шанс відігратися, але Василь Грицук не реалізував пенальті.

Однак у другому таймі команда Юрія Калитвинцева здійснила камбек. Спершу на 68-й хвилині рахунок зрівняв Артем Смоляков, а на 83-й хвилині влучний удар Еміля Мустафаєва приніс новачку елітного дивізіону перемогу.

"Полісся" (15 очок) піднялося на третє місце в УПЛ. "Минай" (3 бали) замикає турнірну таблицю – закарпатці залишаються єдиною командою чемпіонату, яка цього сезону ще не перемагала.

У наступному турі "Полісся" зустрінеться з "Колосом", а "Минай" зіграє проти "Оболоні". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.

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