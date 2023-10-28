"Полісся" здолало "Зорю" та не дало "Кривбасу" піти у відрив на вершині УПЛ

Житомирський клуб закріпився на другомі місці в турнірній таблиці чемпіонату України.

"Полісся" обіграло "Зорю" в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на полі стадіону "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі команда Юрія Калитвинцева забили в першому таймі. На 16-й хвилині житомирський клуб розігнав швидку атаку, яку точним ударом низом з меж штрафного у дальній кут закінчив Бені Макуана.

Для "Полісся" ця перемога стала третьою поспіль в національному чемпіонаті. Новачок УПЛ з 25 очками сенсаційно посідає друге місце в турнірній таблиці, лише на один бал відстаючи від лідера "Кривбаса".

"Зоря", яка минулого сезону здобула "бронзу" чемпіонату України, провально розпочала поточну кампанію та з 9 заліковими пунктами посідає лише 13-ту позицію.

У наступному турі "Полісся" 6 листопада прийме "Кривбас" у матчі лідерів УПЛ, а команда Валерія Кривенцова днем раніше на виїзді зіграє з "Вересом".

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