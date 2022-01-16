"Політика перемогла здоровий глузд": Стаховський обурився видворенням Джоковича з Австралії

Український тенісист заступився за свого сербського колегу.

Один з найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський, який нещодавно натякнув на завершення кар'єри, прокоментував депортацію першої ракетки світу Новака Джоковича з Австралії.

"Дуже сумний день в історії тенісу. Сумно, коли політика перемагає здоровий глузд... Закон один для всіх, а трактування у всіх різні. Соромно нападати на одного через його переконання, відмінні від інших", - написав Стаховський у себе в Twitter.

A very sad day in history of tennis. It’s sad when politics beat common sense…The law is one for all, but interpretations are different for all. Shameful to target one because of his believes, which are different from others. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 16, 2022

Скандал із Джоковичем в Австралії: що трапилося

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни.

Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

Сербському тенісисту анулювали візу до Австралії та тримали в імміграційному ізоляторі. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте він виграв суд і готувався зіграти на Australian Open-2022. Однак потім його австралійську візу анулювали повторно.

Повідомлялося, що серба запідозрили в підробці тесту на коронавірус. За даними німецького журналу Der Spiegel, Джокович здав позитивний тест на коронавірус 16 грудня, але його результати внесли до сербської бази із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

Цікаво, що позитивний тест Новака зареєстрований у системі під номером 7371999, а негативний - 7320919. Ідентифікаційні номери присвоюються послідовно. Звідси виходить, що тест, який нібито було зданий раніше, було введено в електронну систему пізніше.

Водночас Джокович одразу після 16 грудня, коли мав перебувати на самоізоляції, брав участь у різних активностях. На цей факт раніше вже звертали увагу ЗМІ. Все це ставить під сумнів, що серб справді здав позитивний тест 16 грудня.

16 січня Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію Джоковича щодо повторного анулювання його австралійської візи. Тепер серб буде депортований з Австралії із забороною на в'їзд терміном на три роки.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17-го до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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