"Політика вашої країни випромінює багато форм фашизму": олімпійський чемпіон поставив на місце російського пропагандиста

Дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек дав інтерв'ю ведучому пропагандистського телеканалу "Матч ТВ" Антону Анісімову, однак йому не судилося потрапити в ефір

Уривки інтерв'ю опублікувало чеське видання Isport.cz.

"Я ніколи ніде не казав, що вважаю росіян фашистами. Я лише один раз використав слово фашизм у відповіді, де цитував особу, якій відповідав (і також поставив його там у дужках), але спочатку давайте поговоримо про те, що таке фашизм. Серед його основних рис — мілітаризм, сильний лідер у керівництві державою, націоналізм, тобто перевага своєї нації над іншими та неприязнь до іноземців. Фактом є те, що Російська Федерація витрачає на озброєння найбільше або майже найбільше з усіх країн світу пропорційно кількості населення та ВВП. Факт також, що на чолі російської держави тривалий час стоїть особа, яка стоїть майже над законом, яка визначає закони, впливає на державні і не тільки на державні ЗМІ. І те, що на чолі російської держави стоїть людина, яка часто заважає людям збиратися, публічно його критикувати і багато іншого, теж правда. І націоналізм, тобто слова, з яких відчувається певна перевага над українською нацією від політичних і медійних представників вашої країни, я теж часто чую. Це означає, що політика вашої країни випромінює багато форм фашизму", - заявив він.

У відповідь Анісімов запитав, чи не є сам Гашек насправді фашистом.

"Я переконаний, що людина, яка стоїть на чолі країни, не повинна бути обрана так надовго, не повинна впливати на державні ЗМІ і не повинна забороняти іншим громадянам критикувати її особу та публічні зібрання. Я завжди буду критикувати, якщо наша нація чи навіть окрема людина вивищують себе над громадянами чи нацією іншої країни. І я хочу, щоб наше озброєння використовувалося лише для захисту нашої країни або для захисту союзника, якого атакують. Ми ніколи не повинні нападати на чужу країну, щоб завоювати її територію для нашої вигоди. Тому я не можу знайти в собі рис фашизму, - сказав хокеїст.

Нагадаємо, що дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Борис Михайлов висловив нерозуміння через негативне ставлення до росіян у світі.

Читайте також:

"Це позиція": олімпійський чемпіон із Донецька закликав співгромадян переходити на українську

"Війна все ще йде": зірковий британський тенісист, який співчував гравцям країн-агресорок, пожертував 300 тисяч доларів українським дітям

"Усі ці санкції не можуть мати юридичної сили": в РФ влаштували істерику щодо відсторонення спортсменів та згадали про людські права