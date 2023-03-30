Польща готова допустити російських спортсменів до змагань на своїй території: названо умову

У Міністерстві спорту Польщі заявили, що росіяни можуть попасти на європейські спортивні турніри.

Влада Польщі готова дозволити російським спортсменам виступати на турнірах на території своєї країни лише за умови, що вони підпишуть декларацію про "не підтримку війни".

Про це заявив Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук, інформує "Дзеркало тижня".

"Ми запросимо росіян та білорусів, які підпишуть декларацію про не підтримку війни, про їхню опозицію до воєнних злочинів, у скоєнні яких Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинувачує Володимира Путіна", - сказав міністр.

Він зазначив, що якщо російський спортсмен підпише таку декларацію, то його запросять до Польщі та європейського спорту.

"Це була наша жорстка умова. Ми запросимо тих, хто виконає умови та підпише декларацію", - сказав Бортнічук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські і білоруські спортсмени не зможуть взяти участь у Європейських іграх-2023, які відбудуться у польському Кракові від 21 червня до 2 липня, всупереч рекомендаціям МОК.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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