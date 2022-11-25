Польща – Саудівська Аравія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, в матчі 2-го туру групи C чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Польщі зіграє з Саудівською Аравією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Едьюкейшн сіті" у Досі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Крім поляків та саудитів, у цьому квартеті також грають Аргентина та Мексика. Свій поєдинок вони також проведуть 26 листопада, але пізніше – о 21:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Польща – Саудівська Аравія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Польща – Саудівська Аравія

У майбутньому поєдинку фахівці прогнозують перемогу польської збірної. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Нічия – 3,65. Тріумф саудитів оцінюється коефіцієнтом 5,20.

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