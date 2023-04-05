Польща скасувала етап Кубка світу з фехтування через допущення росіян і білорусів

Польща скасувала проведення етапу Кубка світу з жіночої рапіри у Познані через скандальне рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити до змагань російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Польської федерації фехтування (PZS).

"Польська федерація повідомляє, що у зв'язку зі зміною керівництвом Міжнародної федерації фехтування (FIE) правил відбору на Кубок світу з рапіри серед жінок у Познані щодо спортсменів та допоміжного персоналу, які мають російські та білоруські паспорти, керівництво PZS змушене скасувати ці змагання.

Запроваджені FIE на 4 квітня 2023 року зміни позбавили організаторів Кубка світу – PZS та Університет Адама Міцкевича в Познані – будь-якого впливу на процес приймання зареєстрованих учасників та допоміжного персоналу, а також запровадили метод перевірки таких осіб на зв'язки з агресією в Україні, який відрізняється від запропонованого раніше PZS і заснований на неточних передумовах, не гарантує належної перевірки цих осіб.

Запроваджена FIE на 4 квітня 2023 року процедура означає, що українські фехтувальники не братимуть участь у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, а з іншого боку, існує ризик допущення великої кількості спортсменів з російськими та білоруськими паспортами погано контрольованим способом.

Польська асоціація фехтування підтримує Федерацію фехтування України у її прагненні усунути зі змагань та світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна, тому, як організатор Кубка світу в Познані, вона не могла змиритися з такою ситуацією", – йдеться в заяві Польської федерації фехтування.

Етап Кубка світу з жіночої рапіри в Познані повинен був відбутися від 21 до 23 квітня.

Раніше повідомлялося, що російські фехтувальники пропустять етап Кубка світу у Польщі через відмову виконати вимогу організаторів змагань і підписати декларацію, в якій публічно засуджується збройна агресія РФ проти України.

Нагадаємо, через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилася приймати Кубок світу з жіночої рапіри. З аналогічної причини Данія вирішила скасувати міжнародний турнір у Копенгагені, а Франція відмовилася проводити етап Кубка світу з чоловічої шпаги.

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