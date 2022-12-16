Польща у фіналі Мундіалю: стало відомо, хто судитиме вирішальний матч ЧС-2022

У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини зустрінеться з національною командою Франції у вирішальному матчі чемпіонаті світу-2022.

ФІФА призначила бригаду арбітрів із Польщі на фінал Мундіалю. Головним арбітром матчу буде Шимон Марциняк.

Асистенти – його співвітчизники Павел Сокольницький та Томаш Лісткевич.

Марциняк стане першим поляком, який судитиме фінал ЧС як головний арбітр. На Мундіалі він працював на двох матчах: Франція – Данія (2:1) на груповому етапі та Аргентина – Австралія (2:1) у 1/8 фіналу.

Марциняк прокоментував своє призначення на поєдинок.

"Очікую на чудову гру. Аргентина та Франція – дві великі команди з приголомшливими футболістами, які щосекунди можуть зробити щось неймовірне. Ми судили обидві команди, вони нас знають. Ми зробимо все, щоб про арбітрів не було сказано жодного слова.

Я мріяв про це у дитинстві. Коли грав у футбол, думав, що, можливо, гратиму так добре, що виграю чемпіонат світу. Сьогодні я арбітр, і для арбітра судити фінал чемпіонату світу – це те ж саме, що підіймати трофей", – цитує Марциняка Przeglad Sportowy.

Поєдинок Аргентина – Франція відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.

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