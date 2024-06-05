Польща – Україна: прогноз і ставки букмекерів на товариський матч перед Євро-2024

Аналітики приблизно однаково оцінюють шанси команд на перемогу.
У п'ятницю, 7 червня, збірна України зіграє другий контрольний матч у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Польщі.
Поєдинок відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна буде доступна на нашому сайті.
Прогнози букмекерів на матч Польща – Україна
Букмекери не змогли визначити явного фаворита прийдешнього поєдинку. На перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2,85. Нічия – 3,45. Виграш поляків – 2,77.
Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості. У першому контрольному матчі команда Реброва 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).
Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.
Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.
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