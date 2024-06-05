Польща – Україна: прогноз і ставки букмекерів на товариський матч перед Євро-2024

У п'ятницю, 7 червня, збірна України зіграє другий контрольний матч у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Польщі.

Поєдинок відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Польща – Україна

Букмекери не змогли визначити явного фаворита прийдешнього поєдинку. На перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2,85. Нічия – 3,45. Виграш поляків – 2,77.

Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості. У першому контрольному матчі команда Реброва 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).

Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.

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