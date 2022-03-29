Польща впевнено здолала Швецію і вийшла на ЧС-2022

Польща впевнено здолала Швецію і вийшла на ЧС-2022

Перемогу полякам принесли голи Левандовскі та Зелінського.

У вівторок, 29 березня, в рамках фіналу плейоф до європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 збірна Польщі зустрілачася зі збірною Швеції.

Поляки відправили у ворота суперника два голи, на які шведи так і не змогли відповісти

На початку другої половини гри Роберт Левандовскі відкрив рахунок з пенальті, а згодом Пйотр Зелінський подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, збірна Польщі виборола собі путівку на Мундіаль.

Нагадаємо, що перед початком та під час матчу уболівальники польської збірної скандували "Ruska kurwa!".

Читайте також:

Петраков - про матч збірної України у відборі на ЧС-2022: Наразі не до футболу взагалі, люди гинуть

Визначився потенційний суперник збірної України в фіналі плейоф кваліфікації на ЧС-2022

Тренер суперника України у відборі на ЧС-2022: Складно уявити, що матч відбудеться у червні