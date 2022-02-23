Польща звернулася до ФІФА щодо виїзного матчу з Росією у плейоф відборі до ЧС-2022, в організації вже відреагували

Польща звернулася до ФІФА щодо виїзного матчу з Росією у плейоф відборі до ЧС-2022, в організації вже відреагували

Поєдинок повинен відбутиися в Москві, 24 березня.

Польський футбольний союз (PZPN) звернувся до ФІФА з проханням терміново роз’яснити питання щодо організації виїзного матчу із Росією у плейоф відборі до Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У зв'язку з напруженою політичною обстановкою в Україні та Російській Федерації, а також можливою подальшою ескалацією та початком збройного конфлікту, Польська футбольна асоціація звернулася до ФІФА із проханням терміново прояснити питання, пов'язані з організацією гри Чемпіонату світу Росія – Польща, який запланований на 24 березня 2022 року у Москві.

Слід наголосити, що роль Польської футбольної асоціації як спортивної організації полягає в тому, щоб надати польським футболістам оптимальні умови для підготовки та виступу у міжнародних матчах. Політичні рішення, наприклад, щодо запровадження можливих санкцій щодо Російської Федерації, залишаються в руках органів державної влади та міжнародних організацій.

Проте, усвідомлюючи потенційні загрози, пов'язані з ситуацією, що склалася, ми чекаємо на позицію керівних органів світової федерації. Водночас у Польській футбольній асоціації наголошують, що ця справа стосується не лише збірної Польщі, а й збірних Швеції та Чехії, які потенційно можуть зустрітися з Росією у Москві у можливому фіналі плейоф", - йдеться в заяві PZPN.

ФІФА, своєю чергою, вже встигла відреагувати на цю заяву.

"ФІФА слідкує за ситуацією. Просто зараз матч Росія - Польща заплановано на 24 березня", - повідомили у пресслужбі ФІФА для Sport24.

Раніше розповідалося про те, що Польша має намір перенести цю гру до себе або на нейтральну територію. Також розглядається варіант із бойкотуванням матчу. Це може статися в разі, якщо ФІФА ухвалить рішення все ж таки провести дуель в столиці країни-окупантки.

Зазначимо, що подібне рішення поляків пов'язано з нещодавним визнанням президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.