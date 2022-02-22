Польща має намір бойкотувати виїзний матч із Росією у плейоф відборі до ЧС-2022 через визнання Путіним "ЛДНР" - ЗМІ

Польща має намір бойкотувати виїзний матч із Росією у плейоф відборі до ЧС-2022 через визнання Путіним "ЛДНР" - ЗМІ

Дуель запланована на 24 березня.

Польська футбольна асоціація має намір бойкотувати виїзний матч із Росією у плейоф відборі до Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє Meczyki із посиланням на TVP Sport.

Зазначимо, що 24 березня збірна Польщі має зіграти проти Росії у рамках плейоф кваліфікації до ЧС-2022. Місцем проведення матчу призначено Москві, але поляки намагається уникнути поїздки в країну-агресорку. Вони вже зверталися до ФІФА та УЄФА щодо можливого перенесення гри на свою територію.

ФІФА та УЄФА наразі не дали офіційної відповіді. Футбольні організації цинічно говорять про небажання змішувати політику та спорт. Перенесення матчу можливе в тому випадку, якщо буде небезпечно у самій Москві. А рівень безпеки поляків у Росії визначатиме УЄФА.

"УЄФА та ФІФА потрібно ухвалити низку складних рішень. Якщо ми справді плануємо вводити санкції проти Росії, не бачу причин уникати вжиття таких заходів. Ми постараємося як мінімум перенести матч на нейтральне поле. Якщо цю пропозицію відхилять, вирішуватимемо, що робити далі. Я вважаю, що у такій ситуації польським спортсменам не варто їхати до Росії. Але це моя особиста думка", - сказав міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там від 2014 року.

Президент США Джо Байден 22 лютого підписав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР" через визнання Росією їхньої "незалежності".