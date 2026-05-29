- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Польща — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу
Стежте на нашому сайті за перебігом першого поєдинку "синьо-жовтих" під керівництвом Андреа Мальдери.
У неділю, 31 травня, збірна України з футболу, яка не вийшла на чемпіонат світу-2026, проведе товариський матч проти команди Польщі.
Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві, на "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Для "синьо-жовтих" це буде перший матч під керівництвом нового головного тренера — італійця Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва.
Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.
Дивіться альтернативне коментування поєдинку Польща — Україна на Youtube-каналі FootballHub.
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Польща — Україна.