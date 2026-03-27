Польща здобула вольову перемогу над Албанією та вийшла до фіналу плейоф відбору на ЧС-2026

У вирішальному матчі за путівку на Мундіаль поляки позмагаються з кривдником збірної України.

Максим Приходько
Збірна Польщі

Збірна Польщі / © Associated Press

Збірна Польщі здобула вольову перемогу над Албанією в півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 2:1.

Албанці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 42-й хвилині голом відзначився Арбер Ходжа.

Однак у другому таймі поляки зуміли здійснити камбек. Спочатку на 63-й хвилині рахунок зрівняв Роберт Левандовські, а потім на 73-й хвилині Пйотр Зелінський забив переможний м'яч. Два асисти заніс до свого активу Себастьян Шиманський.

Огляд матчу Польща — Албанія

Повну версію матчу дивіться на MEGOGO.

Таким чином, поляки вийшли до фіналу плейоф відбору на ЧС-2026, де 31 березня поборються за путівку на Мундіаль зі збірної Швеції.

Шведи у своєму півфінальному матчі плейоф обіграли збірну України з рахунком 3:1.

Замість вирішального поєдинку за вихід на Мундіаль команда Сергія Реброва 31 березня проведе товариський матч проти Албанії.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

