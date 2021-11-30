"Польська збірна - смішне визначення": у Держдумі істерика після слів футболіста про російську неміч

"Польська збірна - смішне визначення": у Держдумі істерика після слів футболіста про російську неміч

Правда очі коле.

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов по-хамськи відповів на висловлювання польського захисника московського "Локомотива" Мацея Рибуса, який назвав збірну Росії "командою не надто високого рівня".

"Він же поляк. Рибус не говорить про свій клуб, він говорить про нашу збірну. Загалом польська збірна - смішне визначення. Це сигнал, що всі ці екзотичні персонажі, яких ми купуємо за гроші і які займають місця наших хлопців, - безкорисні та тимчасові. Вони не готові грати по-справжньому. Це актори, аніматори.

Чим швидше ми позбудемося Рибуса, тим краще. Людина, яка так висловлюється про нашу збірну, так само ставиться і до наших клубів, зокрема і до "Локомотива", - цитує Мілонова "Спорт-Экспресс".

Збірні Росії та Польщі 24 березня поміряються силами в півфіналі стикових матчів ЧС-2022. Переможець їхнього одноматчевого протистояння, яке відбудеться на території РФ, в фіналі плейоф 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.

Нагадаємо, збірна України в півфіналі плейоф зустрінеться з національною командою Шотландії, а в разі перемоги у вирішальній битві за потрапляння на мундіаль команду Олександра Петракова чекає переможець пари Уельс - Австрія.

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