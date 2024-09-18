Польські прикордонники пояснили, чому затримали Усика в аеропорту Кракова та одягали кайданки

З'явилися нові подробиці неприємної ситуації, в яку потрапив український бокер.
Речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе розповіли деталі затримання чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в аеропорту польського Кракова.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Справа стосувалася двох громадян України. Один з них не був допущений на рейс, а інший сказав, що без нього не полетить", – повідомив Міхаловський, додаючи, що недопущеною була особа, яка супроводжувала Усика.
За його словами, в підсумку перевізник не допустив обох українців на рейс. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу (gate – прим.).
"Це спричиняло затримання з вильотом літака, а з огляду на те, що вони не реагували на прохання працівників перевізника про залишення цієї зони, тож згідно з процедурою було викликано прикордонників з групи спецреагування", – повідомив Міхаловський.
Як зазначив прикордонник, на одного з українців було одягнуто кайданки.
"Але це була превентивна міра, щоб лише довести його до службового приміщення, де його одразу ж було розкуто. Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані", – наголосив Міхаловський.
За його словами, з ними було проведено бесіду, до аеропорту прибув також український консул.
"Затримані не отримали жодного покарання, а лише попередження", – констатував речник Карпатського відділу Прикордонної служби РП.
Він зауважив, що це не якась виняткова ситуація: такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.
Прикордонник також уточнив, що через цей інцидент літак сполученням Краків-Салонікі вилетів з годинним запізненням.
Своєю чергою, у коментарі агентству речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, повідомила, що після цього інциденту український боксер разом з особою, яка його супроводжувала, залишили аеропорт і більше не поверталися.
Речники Карпатського відділу Прикордонної служби РП й аеропорту "Баліце" не повідомили, якою була причина недопущення людини, яка супроводжувала Усика, на борт літака.
Раніше повідомлялося, що ЗМІ назвали ймовірну причину затримання Усика в аеропорту Кракова. Стверджується, що Олександр повинен був летіти до Іспанії разом зі своїм тренером Сергієм Лапіним, однак з незрозумілих причин останнього не захотіли пускати на борт літака і згодом затримали його. У відповідь чемпіон відмовився летіти самостійно і виступив проти затримання друга, внаслідок чого їх обох заарештували.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня Усика затримали в аеропорту Кракова. Відповідне відео виклав у соцмережах перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.
Дружина боксера Катерина прокоментувала затримання свого чоловіка словами "усе гаразд, пізніше Олександр усе пояснить, нічого кримінального".
Сам Усик уже прокоментував затримання в аеропорту Кракова. Ситуацію він назвав "непорозумінням, яке швидко вирішилося". Також він записав відеозвернення, де повідомив, що вже перебуває на волі. Подробиць, що власне трапилося, боксер не розповів.
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