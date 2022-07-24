Польський боєць MMA загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російських окупантів

Польський боєць змішаних єдиноборств Томек Валєнтек поклав життя у боях за нашу країну проти російських загарбників.

Громадянин Польщі Томек Валєнтек добровольцем воював за Україну проти рашистів. На жаль, кілька днів тому він зустрів свою смерть на Донбасі внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Сумну новину повідомила організація змішаних бойових мистецтв MMA Polska.

"Із великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Глівіце. Спочивай з миром", - написала організація у Twitter.

Раніше повідомлялося, що вихованець "Карпат" Павло Кириченко загинув, захищаючи Україну від рашистів.

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