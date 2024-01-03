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Польський шахіст відмовився потиснути руку росіянину на чемпіонаті світу в Узбекистані (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Польський шахіст відмовився потиснути руку росіянину на чемпіонаті світу в Узбекистані (відео)

Поляк Ян-Кшиштоф Дуда не потиснув руку росіянину Денису Хісматулліну / Скріншот відео

Ян-Кшиштоф Дуда демонстративно проігнорував прихильника війни проти України.

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда під час чемпіонат світу зі швидких шахів відмовився потиснути руку росіянину Денису Хісматулліну, який активно підтримує вторгнення російських окупантів до України.

Перед одним з матчів турніру в Самарканді (Узбекистан) представник країни-терористки простяг руку поляку до того, як сідати за шахову дошку. Однак Дуда жестом руки показав, що не збирається торкатися росіянина.

Відповідне відео розлетілося Мережею.

Дуда відмовився потиснути руку шахісту з країни-агресорки навіть незважаючи на ризик отримати дискваліфікацію, адже поляка могли покарати за "порушення правил чесної гри". У підсумку партія завершилася внічию.

Зазначимо, що Хісматуллін є прихильником загарбницької війни, яку російські окупанти під керівництвом свого диктатора Володимира Путіна ведуть проти України. Шахіст неодноразово відвідував російських військових і надавав їм допомогу.

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Дата публікації
Перегляди
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