Польський шахіст відмовився потиснути руку росіянину на чемпіонаті світу в Узбекистані (відео)

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда під час чемпіонат світу зі швидких шахів відмовився потиснути руку росіянину Денису Хісматулліну, який активно підтримує вторгнення російських окупантів до України.

Перед одним з матчів турніру в Самарканді (Узбекистан) представник країни-терористки простяг руку поляку до того, як сідати за шахову дошку. Однак Дуда жестом руки показав, що не збирається торкатися росіянина.

Відповідне відео розлетілося Мережею.

Polské sítě dnes žijí záznamem začátku zápasu v bleskovém šachu, během kterého polský reprezentant Jan Krzysztof Duda odmítl podat ruku svému soupeři z Ruska. Rus Denis Chrismatulin je známý svou podporou války na Ukrajině. pic.twitter.com/qYKMbOz9Ui — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) January 2, 2024

Дуда відмовився потиснути руку шахісту з країни-агресорки навіть незважаючи на ризик отримати дискваліфікацію, адже поляка могли покарати за "порушення правил чесної гри". У підсумку партія завершилася внічию.

Зазначимо, що Хісматуллін є прихильником загарбницької війни, яку російські окупанти під керівництвом свого диктатора Володимира Путіна ведуть проти України. Шахіст неодноразово відвідував російських військових і надавав їм допомогу.

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