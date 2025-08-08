"Полтава" здобула історичну перемогу в стартовому матчі 2-го туру УПЛ (відео)

"Полтава" / facebook.com/SCPoltava

"Полтава" обіграла "Верес" у стартовому матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Зірка" в Кропивницькому завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі полтавці забили на 34-й хвилині – Олег Веремієнко низом пробив у правий кут після скидання, яке виконав Євген Місюра.

На 80-й хвилині поєдинок було призупинено через сигнал повітряної тривоги. За 40 хвилин команди повернулися на поле, але рахунок до фінального свистка уже не змінився.

Для "Полтави" це перша в історії перемога в УПЛ. Цього сезону клуб дебютував в елітному дивізіоні, у стартовому турі програвши "Руху".

"Верес" зазнав другої поразки поспіль на старті нового сезону. В першому турі рівненський клуб поступився "Динамо".

У третьому турі "Полтава" зустрінеться з іншим новачком еліти "Кудрівкою", а "Верес" прийме "Шахтар". Обидва матчі відбудуться в неділю, 17 серпня.