"Полтава" здобула історичну перемогу в стартовому матчі 2-го туру УПЛ (відео)
Полтавський клуб виявився сильнішим за рівненський "Верес".
"Полтава" обіграла "Верес" у стартовому матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Зірка" в Кропивницькому завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі полтавці забили на 34-й хвилині – Олег Веремієнко низом пробив у правий кут після скидання, яке виконав Євген Місюра.
На 80-й хвилині поєдинок було призупинено через сигнал повітряної тривоги. За 40 хвилин команди повернулися на поле, але рахунок до фінального свистка уже не змінився.
Огляд матчу "Полтава" – "Верес"
Для "Полтави" це перша в історії перемога в УПЛ. Цього сезону клуб дебютував в елітному дивізіоні, у стартовому турі програвши "Руху".
"Верес" зазнав другої поразки поспіль на старті нового сезону. В першому турі рівненський клуб поступився "Динамо".
У третьому турі "Полтава" зустрінеться з іншим новачком еліти "Кудрівкою", а "Верес" прийме "Шахтар". Обидва матчі відбудуться в неділю, 17 серпня.