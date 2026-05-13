Помер 29-річний баскетболіст клубу НБА — подробиці трагедії

Брендон Кларк / © Associated Press

Баскетболіст клубу НБА "Мемфіс Гріззліс" Брендон Кларк помер у віці 29 років.

Про це повідомляє TMZ.

Офіційна причина смерті поки що не називається, проте відомі інші деталі. Правоохоронці повідомили журналістам, що на номер 911 надійшов виклик про невідкладну медичну допомогу. Коли парамедики прибули на місце, вони констатували смерть Кларка.

У будинку баскетболіста було знайдено предмети, які використовуються для вживання наркотиків. Для встановлення точної причини та обставин смерті Кларка буде проведено розтин.

Зазначимо, що минулого місяця Кларка заарештували в Арканзасі після погоні на високій швидкості. Йому висунули звинувачення у зберіганні та розповсюдженні кратома та у спробі втечі. Справа залишалася відкритою на момент смерті спортсмена.

Брендона було обрано на драфті НБА 2019 року під 21-м номером "Оклахомою", внаслідок обміну він опинився в "Мемфісі", за який виступав досі. У середньому він набирав 10,2 очка та робив 5,5 підбирань за гру протягом семи сезонів у НБА.

У сезоні-2025/26 він провів два матчі, у яких набирав у середньому 4 очки, робив 3 підбирання та 0,5 асиста.

