Помер чемпіон світу, який присвятив всю кар'єру одному клубу

У п'ятницю, 23 грудня, пішов з життя колишній захисник "Фулгема" та збірної Англії Джордж Коен на 84-му році життя.

Про це повідомив офіційний сайт лондонського клубу.

Всю клубну кар'єру він провів у "Фулгемі". У його активі 459 матчів та 6 голів. На жаль, з клубом йому не вдалося виграти жодного трофея.

За збірну Англії провів 37 матчів. Разом з нею він виграв чемпіонат світу-1966.

Після завершення кар'єри футболіста тренував молодіжну команду "Фулгема", збірну Англії U-23 та любительський клуб "Тонбрідж".

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