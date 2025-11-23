Помер чемпіон світу з футболу в складі збірної Німеччини

Дітер Херцог / x.com/bayer04fussball

У віці 79 років помер відомий німецький футболіст, чемпіон світу Дітер Херцог.

Про це повідомив офіційний сайт німецької Бундесліги.

Упродовж ігрової кар'єри Херцог виступав за "Стеркраде", "Гамборн", "Боттроп", "Фортуну" та "Баєр".

Херцог приєднався до "Фортуни" 1970 року. За шість років він провів за клуб 392 матчі, з них 253 – офіційні, та забив 81 гол.

У своєму першому ж сезоні він забив 13 м'ячів і допоміг команді здобути підвищення до Бундесліги.

На домашньому для німців чемпіонаті світу-1974 півзахисник зіграв проти Югославії (2:0) та Швеції (4:2), завоювавши з командою Хельмута Шена титул. Загалом за збірну ФРН він провів лише п'ять матчів.

Після завершення ігрової кар'єри Херцог працював скаутом "Баєра".

Нагадаємо, на початку минулого року помер легендарний чемпіон світу з футболу в складі збірної Німеччини Франц Бекенбауер.