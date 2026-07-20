Помер дворазовий володар "Золотого м'яча"

Кевін Кіган / © Associated Press

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У віці 75 років помер колишній форвард збірної Англії та дворазовий володар "Золотого м'яча" Кевін Кіган.

Трагічну новину повідомило видання Sky Sports.

На початку 2026 року Кігану діагностували рак. Він потрапив до лікарні через постійний біль у животі. Під час обстеження медики виявили у легенди онкозахворювання та приписали курс лікування.

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"З глибоким смутком ми повідомляємо, що Кевін Кіган пішов із життя у віці 75 років.. Колишній гравець і тренер збірної Англії боровся з раком, і в останні хвилини життя його оточували дружина та доньки.

Кевін був коханим чоловіком, батьком і дідусем. Родина щиро дякує неймовірній команді медиків Кевіна за всю їхню підтримку. Це надзвичайно важкий час, тому вони просять про спокій та повагу до їхнього приватного життя", — йдеться у заяві родини Кігана.

Ігрова кар'єра Кігана розпочалася 1968 року зі "Сканторпа". Пізніше він виступав за "Ліверпуль", "Гамбург", "Саутгемптон", "Ньюкасл" і "Блектаун Сіті".

Кевін тричі ставав чемпіоном Англії з "Ліверпулем", виграв Кубок і два Суперкубки Англії, Кубок чемпіонів і два Кубки УЄФА.

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У складі "Гамбурга" він став чемпіоном і володарем Кубка Німеччини, двічі отримав нагороду найкращому футболісту світу — "Золотий м'яч" (1978, 1979).

Також Кіган провів 63 матчі за збірну Англії, в яких відзначився 21 голом.

Як тренер він двічі очолював "Ньюкасл", також тренував "Фулгем", "Манчестер Сіті" та збірну Англії.

Раніше повідомлялося, що футболіст-учасник ЧС-2026 раптово помер у віці 25 років.

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Також ми розповідали, що помер відомий французький футболіст і тренер.

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